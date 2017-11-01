Arkadaş cinayeti sanığına 7 yıl hapis cezası

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da arkadaşı Serhat Çetin\'i (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Aykut Arıcılar (34), 7 yıl 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, yaklaşık 8 ay önce İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi Hayvan Pazarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre birlikte alkol alan Serhat Çetin ile Aykut Arıcılar arasında küfür nedeniyle tartışma başladı. Tartışma uzayıp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aykut Arıcılar, Serhat Çetin\'i sol bacağından ekmek bıçağıyla bıçakladı. Çetin, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bıçak darbesinin atar damarını kesmesi sonucu aşırı derecede kan kaybeden Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, \"Eşime küfür etti\" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Arıcılar, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürmek\' suçundan tutuklu olarak yargılanan Aykut Arıcılar, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren sanık, \"Serhat Çetin yapısı itibariyle çok saldırgandı. Sağlıklı bir insan değildi. Kasten öldürmedim. Çok pişmanım beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" dedi.

Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Arıcılar\'ı, \'kastı aşan yaralama sonucu öldürme\' ve \'6136 sayılı silah kanununa muhalefet\' suçlarından toplam 7 yıl 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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