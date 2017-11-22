T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Arka Sokaklar'ın 'Mesut komiseri', Sur’daki çocukları sevindirdi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi, ‘Arka Sokaklar’da ‘Mesut komiser’i canlandıran Şevket Çoruh, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Köprübaşı ilk ve ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi yardımında bulundu

22 Kasım 2017 14:13

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- KANAL D\'nin sevilen dizisi, ‘Arka Sokaklar’da ‘Mesut komiser’i canlandıran Şevket Çoruh, Diyarbakır\'ın merkez Sur ilçesindeki Köprübaşı ilk ve ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi yardımında bulundu. Çoruh\'un gönderdiği yardımlar okula teslim edilirken, öğrencilerden Nurhayat Medeni, daha önce okulun spor malzemelerinin olmadığını ve yapılan bu yardımlardan dolayı Şevket Çoruh\'a teşekkür ederek, okullarına davet etti. Elif Üçdağ adlı öğrenci ise malzemelerini aldıklarını ve artık bu malzemelerle beden eğitimi derslerini daha rahat işleyeceklerini söyledi. 
Sur\'da bulunan Köprübaşı Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri için beden eğitimi öğretmeni Ümit Karakaş, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. 30 köy, 8 mezradaki toplam 958 öğrencinin öğrenim gördüğü okulun ihtiyaçları, beden eğitimi öğretmeni Karakaş tarafından kalem kalem yazıldı. Sosyal medya paylaşımları ardından listedeki spor malzemeleri için Kanal D\'nin sevilen dizisi \'Arka Sokaklar\'ın oyunucusu Şevket Çoruh, harekete geçti. Bu kapsamda öğrencilere iki minyatür kale, forma, futbol topu ve eşofman takımlarının bulunduğu yardım kolileri okula gönderildi.
Şevket Çoruh\'un gönderdiği malzeme kolilerini alan öğrenciler kendisine teşekkür etti. Öğrencilerden Nurhayat Medeni, daha önce okulun spor malzemelerinin olmadığını ve yapılan bu yardımlardan dolayı Çoruh\'a teşekkür ederek, \"Bizi düşündükleri için teşekkür ederiz. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Şevket Çoruh\'u okulumuza davet ediyoruz\" dedi.
Elif Üçdağ ise malzemelerini aldıklarını ve artık bu malzemelerle beden eğitimi derslerini daha rahat ve formatına uygun işleyeceklerini belirtti. Diğer öğrenciler de ihtiyaçları olan malzemeleri gönderen sanatçı Şevket Çoruh\'a teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak EMEKDİYARBAKIR DHA KANALSokaklardaDiyarbakırSurKöprübaşıNurhayat MedeniElifKöprübaşı OrtaokuluKarakaşSosyalKanalSokaklarBuBizimDiğerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24