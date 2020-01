'Arka plandaki bağlantılar ortaya konulmadı'

T24

Hrant Dink davasına bakan 14. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Rüstem Eryılmaz, NTV canlı yayınında "Karar beni de tatmin etmedi" sözlerine açıklık getirdi.Davanın mevcut deliller ışığında karar verildiği belirterek “Belli bir suçun varlığı için bizce yeterli delil olması gerekir. Örgüt için yeterli delile ulaşamadığımızdan beraat kararı verdik. Genel olarak belirlenen yasadışı örgütler var. Terör örgütü anlamında bu şekilde örgütler. Mafya amaçlı örgütler sözkonusudur. Bunların kriterlerini aramak gerekir." dedi.Eryılmaz, ‘Karar beni de tatmin etmedi’ sözüne ise "Arka plandaki bağlantılar tam ortaya konulmadı' şeklinde açıklık getirdi. Hakim Eryılmaz, ''Tam kanıya varmadan karar vermeyiz. Olayın tam aydınlatılmadığından öyle söyledim." de dedi.TİB'den telefon kayıtlarıyla ilgili soruya ise şöyle karşılık verdi: "Soruşturma aşamasında ortaya konulmalıydı. Her an yeni bir delil, tanık ortaya çıkabilir.Soruşturmanın genişletilmesiyle ilgili talepleri dikkate aldık. TİB kayıtları son zamanda geldi. Zaman alacağından incelenmesi için savcılığa gönderdik. Diğer suçlar yönünden karar verme konusunda bir engel yoktu."Unutulduğu için hakkında hüküm verilmeyen Coşkun İğci’yle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Konu gözden kaçmıştır. Her zaman onunla ilgil karar vermek mümkün. Hiç farkedilmeden gitseydi Yargıtay’da bozma nedeni olabilirdi.