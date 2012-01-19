T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Arka plandaki bağlantılar ortaya konulmadı'

Hrant Dink davasının sanıklarının örgüt suçlamasından beraatına karar veren ve ''Karar beni de...

19 Ocak 2012 02:00

T24 - Hrant Dink davasının sanıklarının örgüt suçlamasından beraatına karar veren ve ''Karar beni de tatmin etmedi'' diyen Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz, ''arka plandaki bağlantılar ortaya konulmadı' dedi. 

Dink kararını veren hakim: Örgüt yok diyemem, karardan tatmin olmadım

Hrant Dink davasına bakan 14. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Rüstem Eryılmaz, NTV canlı yayınında "Karar beni de tatmin etmedi" sözlerine açıklık getirdi. 

Davanın mevcut deliller ışığında karar verildiği belirterek “Belli bir suçun varlığı için bizce yeterli delil olması gerekir. Örgüt için yeterli delile ulaşamadığımızdan beraat kararı verdik. Genel olarak belirlenen yasadışı örgütler var. Terör örgütü anlamında bu şekilde örgütler. Mafya amaçlı örgütler sözkonusudur. Bunların kriterlerini aramak gerekir." dedi. 


'Bağlantılar ortaya konulmadı'

Eryılmaz, ‘Karar beni de tatmin etmedi’ sözüne ise "Arka plandaki bağlantılar tam ortaya konulmadı' şeklinde açıklık getirdi. Hakim Eryılmaz, ''Tam kanıya varmadan karar vermeyiz. Olayın tam aydınlatılmadığından öyle söyledim." de dedi. 


'Yeni bir delil ve tanık ortaya çıkabilir'

TİB'den telefon kayıtlarıyla ilgili soruya ise şöyle karşılık verdi: "Soruşturma aşamasında ortaya konulmalıydı. Her an yeni bir delil, tanık ortaya çıkabilir.


'TİB kayıtları son zamanda geldi'

Soruşturmanın genişletilmesiyle ilgili talepleri dikkate aldık. TİB kayıtları son zamanda geldi. Zaman alacağından incelenmesi için savcılığa gönderdik. Diğer suçlar yönünden karar verme konusunda bir engel yoktu."


'Konu gözden kaçmıştır'

Unutulduğu için hakkında hüküm verilmeyen Coşkun İğci’yle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Konu gözden kaçmıştır. Her zaman onunla ilgil karar vermek mümkün. Hiç farkedilmeden gitseydi Yargıtay’da bozma nedeni olabilirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24