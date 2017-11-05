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Spor

Arjen Robben'den rekor!

Bayern Münih, zirve takipçilerinden Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

05 Kasım 2017 13:30

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’te forma giyen Hollandalı Arjen Robben, 93 golle kulüp tarihinin Bundesliga'da en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Bundesliga’nın 11. haftasında Bayern Münih’in Borussia Dortmund deplasmanından 3-1’lik galibiyetle ayrıldığı karşılaşmada takımının ilk golünü atan Hollandalı, kulüp tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

Bayern Münih’in diğer golleri Robert Lewandowski’den geldi ve ev sahibi Borussia Dortmund’un tek golünü 88. dakikada Marc Bartra kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 26’ya yükselten Bayern Münih zirvedeki yerini korurken, takipçilerinden olan Dortmund 20 puanla 3. sırada kaldı.

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