Arjantinliler isimlerini ve cinsiyetlerini kolayca değiştirebilecek

Arjantin'de dünyada bir ilk olan, cinsiyet hüviyeti yasası yürürlüğe girdi. Yasa mahkeme ve doktor onayı olmadan resmi kayıtlarda isim ve cinsiyet değiştirmeye olanak tanıyor.



Güney Amerika ülkelerinden Arjantin'de senatoda kabul edilen Cinsiyet Hakları Yasası'na göre, bir kişi mahkeme ya da doktor onayı olmadan sadece kendisini nasıl hissettiğine bağlı olarak resmi kayıtlarda isim ve cinsiyetini değiştirebilecek.

Geçtiğimiz ay kongrede 55 senatörün oy birliğiyle kabul edilen yasa dün yürürlüğe girdi.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından transseksüeller cinsiyet kayıtlarını ve isimlerini değiştirmek için sıraya girdi. Yasanın yürürlüğü girmesi sonrası açıklama yapan Senatör Miguel Pichetto, "Bu gerçek bir insan hakkı, mutluluk yasası" açıklamasını yaptı.



'Bu yasa çoğumuza ışık tutacak'



Senatör Osvaldo Lopez de, "Bu yasa bir çoğumuza ışık tutacak, karanlıktan kurtulmamıza olanak sağlayacak. Ülkemizdeki birçok birey de "varoluş gücüne" sahip olmayı hak ediyor" şeklinde konuştu.



Cinsiyet değiştirme sigorta kapsamında



Yasa aynı zamanda cinsiyet değiştirme ve hormon tedavilerinin sağlık sigortası kapsamına alınmasına da imkan sağlıyor. Arjantin iki yıl önce eşcinsel evliliğe de onay vermişti.