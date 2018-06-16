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Spor

Arjantinli taraftarlar başlama düdüğünü bekliyor

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA) -  Arjantinli taraftarlar Spartak Stadyumu önünde toplanarak renkli görüntüler oluşturmaya başladı

16 Haziran 2018 16:51

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA) - 

Arjantinli taraftarlar Spartak Stadyumu önünde toplanarak renkli görüntüler oluşturmaya başladı.
2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu\'nda Arjantin, İzlanda\'yı konuk edecek. Saat 16:00\'da Spartak Stadyumu\'nda başlayacak maçta Polonya Futbol Federasyonu\'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Maçın başlamasına saatler kala Arjantinli taraftarlar stat önünde toplanmaya başladı. Renkli görüntüler oluşturan taraftarlar, maçın başlamasını coşkulu bir şekilde bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarlardan görüntüler
-Yüzüne bayrak çizdiren taraftar
-Bando takımından görüntü
-Stat çevresinden genel görüntüler

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