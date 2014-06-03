Arjantinli Messi, İspanya Milli Takımı'nı reddetmiş

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, hayatının anlatıldığı kitapta, İspanya Milli Takımı'nda oynamasının teklif edildiğini, ancak reddettiğini itiraf etti.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre, Arjantinli oyuncu, hayatını anlatan "Messi: Vatansever" isimli kitapta, "Çocukken, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) tarafından milli takıma çağrılmayı beklerdim. Gayriresmi olarak İspanya için oynamam da teklif edildi ama her zaman ülkemin takımında oynamak istediğimi söyledim. Çünkü üstümde görmek istediğim renkler, Arjantin bayrağının renkleriydi" ifadelerini kullandı.

Kitapta, geçmişte çok eleştirildiğini ancak bunlara sahada yanıt vermeyi tercih ettiğini belirten Messi, "Halkımı sevindirmek istiyorum. Çünkü Arjantin, benim ülkem, ailem, kendimi ifade ediş biçimim. İnsanlar neden İspanyol aksanını tercih etmediğimi soruyor. Cevabı basit: İstemediğim için. Ülkemle özdeşleşmek istediğim için de denilebilir" yorumunu yaptı.