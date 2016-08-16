Arjantinli gidiyor; Milan ne kadar bonservis önerdi?

Geçen hafta affedilerek takıma katılan Beşiktaş'ın Arjantinli yıldızı için ısrarından vazgeçmeyen Milan, teklifini 7.5 milyon Euro'ya yükseltti. Sıcak parayı, mutsuz bir oyuncuya tercih eden Fikret Orman, bu kez transfere onay verdi.

Uzun süre eşinin baskısıyla Türkiye’den ayrılmak için inat eden ve kendisine talip olan Milan’a gitmek isteyen ancak bu talebi Beşiktaş teknik heyeti ve yönetimi tarafından kabul görmeyen Sosa, 9 Ağustos’ta affedilerek idmanlara çıkmaya başlamıştı. ‘Kriz bitti’ denilerek Süper Kupa’da kadroya bile alınan Arjantinli yıldızdan vazgeçmeyen Çizme ekibi, 4 milyon Euro’dan başladığı bonservis bedeli teklifini 7.5 milyon Euro’ya çıkarınca, Tangocu da veda veda niyetini yönetime yineledi. Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı kulüp yelkenleri suya indirip, Milan kulübüne görüşme için kapıyı açtı.

Tam bir çorbaya dönen krize nokta koyup, transfer planlarına buna göre yön vermek isteyen başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile ‘Sosa zirvesi’ gerçekleştirdi. Başından beri bu ayrılık kararına karşı çıkan Orman ve Güneş, rakamın yükseltilmesini de göz önüne alarak bu kez Arjantinli futbolcunun satılması görüşünde birleşti. Tecrübeli hoca, mutsuz tavırlar sergilemeyi sürdüren Süper Lig asit kralının bu şartlarda faydalı olamayacağını düşündüğü için gitmesine onay verdi. Kartal’ın artık umudunu kestiği Sosa’nın Milano yolcuğu her an gerçekleşebilir.