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Spor

Arjantinli futbolcu Ortega maçta öldü

Ülkede bu hafta yapılması planlanan profesyonel futbol maçları ertelendi

15 Mayıs 2015 19:32

Arjantin 4. Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından 21 yaşındaki futbolcu Emanuel Ortega yaşamını yitirdi. Ülkede bu hafta yapılması planlanan profesyonel futbol maçları ertelendi.

San Martin de Burzaco takımının futbolcusu Emanuel Ortega, Juventud Unida takımından Alexis Valenzuela ile topa sahip olmak için girdiği ikili mücadelenin ardından dengesini kaybederek saha kenarındaki panoya kafasını çarptı.

Kafatasında çatlak oluşan 21 yaşındaki futbolcu, kaldırıldığı hastanede 2 kez ameliyata alınmasına rağmen hayatını kaybetti.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Luis Segura, olayın ardından yönetim kurulunun toplandığını belirterek, "Herkes hemfikir. Yaşanan trajedinin büyüklüğü nedeniyle, Ortega'nın anısına bu haftaki maçlar ertelenecek. Kimsenin futbolu düşünecek hali olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Aguero, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yazdığı mesajda, Ortega'nın ölüm haberine çok üzüldüğünü belirterek, sevenleri ve ailesine başsağlığı diledi. 

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