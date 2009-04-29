Arjantinli Coria raketini bıraktı



Bir dönem Dünya klasmanının 3. sırasına kadar tırmanan Arjantinli Guillermo Coria, tenisi bıraktığını açıkladı. 27 yaşındaki sporcu emekli olma kararını, motivasyonunu kaybetmesine bağladı.





Bir zamanlar toprak kortta fırtınalar estiren 27 yaşındaki Arjantinli tenisçi Guillermo Coria, ard arda gelen başarısız sonuçların ardından tenisi bırakma kararı aldı.



Arjantinli Coria, "Tüm motivasyonumu kaybettim. Artık seyahat etmek ve turnuvalara katılmak istemiyorum" sözleriyle emekliliğini açıkladı.



Son 3 yılda düzenli şekilde antrenman yapmadığını belirten Coria, "Tenise tüm tutkum yok oldu. Ancak bu sporu yapıyorsanız, her zaman yüzde yüz hazır olmalısınız" diye konuştu.



Kariyeri boyunca 9 tekler turnuvası kazanan Guillermo Coria, 2004 yılında Roland Garros'ta finale çıkmayı başarmıştı. Dünya klasmanında 3 numaraya kadar yükselen Arjantinli raket, o günden sonra hızla düşüşe geçti. Coria, son olarak geçen ay Bangkok'taki turnuvaya katıldığında, Dünya klasmanında 672. sıraya kadar gerilemişti.



Ünlü tenisçi, 2001 yılında doping yaptığı gerekçesiyle 7 ay men cezası da almıştı.



