Arjantin'in galibiyet golü sonrası Maradona hastaneye kaldırıldı

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk iki maçta 1 puan toplayabilen Arjantin, Nijerya karşısında öldü öldü dirildi. Karşılaşma 1-1 devam ederken, 86. dakikada gelen Rojo'nun golü sonrası Tangocular, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti ve Hırvatistan'la birlikte son 16 turuna yükseldi.

Arjantin'in galibiyet golünün ardından Tangocuların efsane ismi Diego Armando Maradona adeta kendinden geçti. Messi'nin attığı ilk gol sonrası ilginç bir şekilde sevinen Maradona, Rojo'nun golünden sonra da Nijerya taraftarlarına orta parmak işareti yaptı.



Tribünde büyük sevinç yaşayan efsanenin bu hareketi taraftarlara mı yoksa bir kişiye mi yaptığı bilinmezken bu hareket sosyal medyayı salladı. Golün ardından adrenalin patlaması yaşayan Maradona, kısa süreli bir rahatsızlık da geçirdi. Maçın ardından hastaneye kaldırılan Maradona'nın durumunun iyi olduğu gözlendi.