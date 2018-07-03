Arjantin'in elenmesinin ardından Messi hayranı bir Hindistanlı genç intihar etti

Arjantin'in Fransa'ya 4-3 yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesi bir cana mâl oldu. Messi hayranı bir Hint gencinin intihar ettiği bildirildi.

Arjantin, 2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa'ya 4-3 yenilerek elenirken; sonuncu hazmedemeyen bir Hint genci kendine kıydı. Lionel Messi'nin 20 yaşındaki büyük hayranı Monotosh Halder, Arjantin'in elenmesi sonrası büyük hayal kırıklığına uğradı.

Maçtan sonra akşam yemeği yemeden uyumaya giden Halder, sabah odasında ölü bulundu. Goal.com'a konuşan baba Mongol Halder, "Oğlumun hiçbir hastalığı yoktu. Arjantin taraftarıydı ve Dünya Kupası başladığından beri televizyonun karşısından hiç kalkmadı. Arjantin'in Fransa'ya yenildiği maç sonrası perişan oldu. Fakat kendine böyle bir şey yapabileceği aklımızın ucundan dahi geçmemişti" ifadelerini kullandı.

Monotosh Halder, geçtiğimiz günlerde Arjantin'in Hırvatistan'a kaybettiği maç sonrası nehire atlayıp canına kıyan Messi hayranı bir diğer Hint genci Dinu Alex'ten sonra ülkedeki ikinci intihar vakası oldu.