Arjantin'e Litvanya şoku

T24 - Çeyrek final mücadelesinde Litvanya, favori Arjantin karşısında adeta şov yaptı ve rakibini 104-85 yenerek yarı finale çıkan son takım oldu.





Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Skola'nın önderliğinde harika maçlar çıkaran Arjantin, Litvanya'da durdu. Maça favori olarak başlayan Arjantin, Litvanya karşısında adeta buz kesildi ve maçtan farklı bir şekilde mağlup ayrıldı. İlk yarıda özellikle üçlük sayılarla farkı yakalayan Litvanya bir ara da Güney Amerika temsilcisi karşısında 10-0'lık bir seri yakaladı. İlk çeyreği 28-18 galip kapatan Litvanya ilk yarıyı da 50-30'luk gibi 20 sayılık bir farkla galip tamamladı.

İkinci yarıya da çok iyi başlayan Litvanya özellikle bençten gelen isimlerin de katkısıyla farkı artırmaya devam etti. 3. çeyreğin son diliminde 66-36'lık skorla farkı 30 sayıya kadar çıkaran Litvanya, savunmasıyla Arjantin yıldızlarını durdurdu, Luis Scola varlık gösteremedi. 3. çeyreğin sonunda Litvanya'da tam 6 oyuncunun çift haneli sayıya ulaşması oyunun gidişatının en büyük göstergesiydi.

"Zihinsel olarak hazırlandık"



2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Arjantin'i yenerek yarı finale yükselen Litvanya'nın antrenörü Kestutis Kemzura, fazla baskı altında olan takımın bunu avantaja çevirip kazandığını söyledi.





Kemzura, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Arjantin maçına fiziksel ve düşünce olarak çok iyi hazırlandıklarını belirterek, ''Özellikle zihinsel olarak iyi hazırlandık. Sanırım Arjantin'in baskısı bizden daha azdı. Bu yüzden onlar kaybetti, biz kazandık'' dedi.



Litvanyalı antrenör, kenardan gelen oyuncuların performansının da kendilerine avantaj sağladığını belirterek, ''Agresif savunmayla başladık. Scola'yı durdurduğumuz dakikalar en önemli anlardı. İkinci yarı rakip oyun planını değiştirmeye çalıştı. Alan savunması denediler, ama şutları kaçırdılar. Baskı yaptık. Bizim şutörlerimiz daha iyiydi'' diye konuştu.



Kestutis Kemzura, oyuncuların bugün büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Hernandez: Sahada sadece Litvanya vardı





Arjantin Antrenörü Sergio Hernandez, Litvanya'nın çok iyi oynadığını söyledi.



Litvanya antrenörünün maçın değerlendirmesini yaptığını ve herkesin mücadeleyi izlediğini belirten Hernandez, ''Bu gece bir takım vardı sahada, o da Litvanya oldu. Çok iyi oynadılar. İlk yarı yüzdeleri çok iyiydi. Onları hiçbir şekilde durduramadık. Hücum edemedik, savunma yapamadık. Adam adama oynamaya çalıştık, birkaç kez alan savunması yapmaya çalıştık, olmadı. Sadece Litvanya'yı tebrik edebilirim'' dedi.



Arjantin, Brezilya ve İspanya'nın iyi maçlar çıkardığını ama en iyi performansı Litvanya'nın gösterdiğini kaydeden Sergio Hernandez, ''Brezilya'ya karşı büyük bir zafer kazanmış olabiliriz. Ama bunu unutmalıydık'' diye konuştu.





Lugano maçta





Litvanya ile Arjantin arasındaki karşılaşmayı, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano da izledi.



Türkiye'nin yaptığı maçlar dışında dolmayan Sinan Erdem Spor Salonu, ABD-Rusya ve Litvanya-Arjantin maçlarında doldu.



Sert geçen maçın başından bu yana üstünlüğünü sürdüren Litvanya, Arjantin'i 104-85 yenerek yarı finale çıkan son takım unvanını kazandı. Litvanya böylelikle yarı finalde, yıldızlar topluluğu Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi oldu.



Litvanya'da tam 7 oyuncu çift haneli sayıya ulaşırken en skorer isim Arjantin'den Carlos Delfino oldu. Delfino 25 sayı atarken Scola ise 13 sayıda kaldı. Litvanya'nın en skorer ismi ise 17 sayıyla Linas Kleiza oldu.



