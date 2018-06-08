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Spor

Arjantin'e kötü haber; sakatlanan futbolcu Dünya Kupası'nda yok

Yıldız futbolcu, antrenmanda ciddi biçimde sakatlandı

08 Haziran 2018 21:57

Antrenmanda ciddi biçimde sakatlanan Arjantinli futbolcu Manuel Lanzini, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Arjantin Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah antrenmanında 25 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğunu ve Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynayamayacağını kaydetti. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Lanzini, geçen sezon 27 maçta oynadı ve 5 gol attı. 
2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Arjantin, 16 Haziran'daki ilk maçında İzlanda ile karşılaşacak.

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