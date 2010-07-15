Arjantin'den eşcinsel evliliğe onay

T24- Arjantin eşcinsel evliliğe izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu.



Arjantin senatosundaki tarihi oylama neticesinde eşcinsel evliliğe izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu.



Nüfusun yüzde 91'i Katolik olan ülkede Devlet Başkanı Cristina Fernandez-Kirchner'in merkez-sol hükümetinin desteklediği yasa tasarısı, 15 saat süren tartışmaların ardından 27'ye karşı 33 oyla kabul edildi. 3 üye çekimser oy kullandı. Oylama televizyondan naklen yayınlandı.



Kongre'nin karşısında tarihi oylamayı bekleyen yüzlerce gösterici de oylamanın sonucunun açıklanmasıyla sevinç çığlıkları atarak, "Eşitlik, eşitlik" sloganlarıyla yasanın kabulünü kutladı.



Eşcinsel örgüt ve sol partilerin üyelerine, Katolik göstericilerin de taş atması ve Meryem Ana resmi göstermesi dikkat çekti.



Arjantin'de çok etkin olan Katolik Kilisesi de önceki gün Kongre'ye bakan meydanda yasa tasarısına karşı büyük bir gösteri düzenlemişti