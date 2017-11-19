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Dünya

Arjantin'deki kayıp denizaltıdan ilk sinyaller geldi

Kayıp denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor

19 Kasım 2017 14:28

Arjantin'de Güney Atlantik Okyanusu açıklarında seyir halindeyken telsiz bağlantısı kesilen ASA San Juan denizaltısından geldiği düşünülen uydu telefonu sinyallerinin tespit edildiği belirtildi.

Arjantin Donanması'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi saat 10.42 ile 10.52 arasında, farklı üslerde 4 ila 36 saniyelik kısa uydu aramaları tespit edilmiştir. Bunların kayıp denizaltı mürettebatının yeniden karayla bağlantı kurma çabası olabileceği değerlendirildiğinden sinyallerin kaynağı araştırılmaktadır" dendi.

Yetkililer, uydu sinyallerinin denizaltıdan geldiğinin henüz doğrulanamadığını ve bunun şimdilik yalnızca bir ihtimal olarak değerlendirildiğini vurguladı. Öte yandan kayıp denizaltıyı arama çalışmaları da devam ediyor. 

ASA San Juan denizaltısıyla telsiz bağlantısı, başkent Buenos Aires'in 250 kilometre güneyindeki üssüne geri dönerken, kıyıdan 430 kilometre açıkta kesilmişti. Denizaltıdan çarşamba gününden bu yana haber alınamıyor.

Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı.

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