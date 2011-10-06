-Arjantin'deki deprem hasara yol açmadı BUENOS AİRES (A.A) - 06.10.2011 - Güney Amerika ülkesi Arjantin'in kuzeyinde meydana gelen depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Salta bölgesinin 139 kilometre kuzeydoğusu olan depremin derinliğinin 9,5 kilometre olduğunu duyurdu. Arjantinli yetkililer, şu ana kadar depremin herhangi bir can ya da mal kaybına yol açtığına dair haber olmadığını söyledi. Bu arada Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, daha önce 6 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 6,2 olarak düzeltti. Öte yandan komşu Şili'nin kuzeyinde yer alan Escondonia bölgesinde, dünyanın en büyük bakır madeninde çalışanlar depremi hissetmediklerini söyledi.