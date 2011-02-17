-ARJANTİN'DE TREN KAZASI: 3 ÖLÜ, 31 YARALI BUENOS AIRES (A.A) - 17.02.2011 - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in kuzeybatısında yer alan San Miguel banliyösünde, iki yolcu treninin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 3 yolcu öldü, 12'si ağır olmak üzere 31 yolcu da yaralandı. İtfaiye şefi Oscar Ferrari basına yaptığı açıklamada, kuzeyden gelen bir yolcu treninin, başkentin kuzey ve kuzeybatısına sefer yapan bir banliyö trenine çarptığını belirtti. Ferrari kaza sonucu vagonların iç içe geçtiğini bildirdi.