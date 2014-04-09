Arjantin'de 'seks kölesi' davası sonuçlandı

Arjantin kamuoyunda büyük yankı uyandıran kaçırma ve cinsel istismar davasında 10 kişi 22 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırıldı.

23 yaşındaki Marita Veron'un (Maria de los Angeles Veron) 2002'de kaçırılarak 'seks kölesi' olarak çalıştırılmasından sorumlu tutulan sanıklar ilk yargılamada beraat edince büyük tepki doğmuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, hâlâ kayıp olan Veron'un annesi Susana Trimarco, seks için insan kaçakçılığına karşı bir kampanya başlattı ve bir vakıf kurdu.

Trimarco, mahkemenin son kararı için "Adalet yerini buldu" dedi.

Beraat kararları bozuldu

Marita Veron'un bulunması için yürütülen çabalar sırasında pek çok kadın seks köleliğinden kurtarıldı.

San Miguel de Tucuman kentinde hastane randevusuna giderken kaçırılan Veron, ülkenin farklı yerlerinde fuhuşa zorlanan bazı kadınlar tarafından teşhis edildi. Ancak genç kadını bulma çabaları sonuç vermedi.

"Adaletin yerini bulmasına" sevinen annesi La Nacion gazetesine, "Bu, mücadeleyi bırakacağım anlamına gelmiyor. Marita'ya ne yaptıklarını öğrendiğimiz güne kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Tucuman eyaletindeki mahkeme, sanık kardeşler Jose ve Gonzalo Gomez'i 22 yıl hapis cezasına çarptırdı.

7 sanık 10 yıldan başlayan cezalar alırken, bir sanığa 15 gün ev hapsi cezası verildi.

Adına vakıf kuruldu

Sanıklar hakkında 2012'de verilen beraat kararı, geçen Aralık ayındaki temyiz mahkemesi tarafından bozulmuştu. Bozma kararı öncesinde, Tucuman eyaletinde ve başkenti Buenos Aires'te binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Marita Veron davası ülke kamuoyunda yankı uyandırınca, Arjantin'de insan kaçakçılığını engellemeye yönelik yasalar yeniden düzenlendi.

2007'de anne Trimarco tarafından 'Fundacion Maria de los Angeles' vakfı kuruldu. Bu vakıf, cinsel istismar mağdurlarına destek olmayı sürdürüyor.