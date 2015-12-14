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Dünya

Arjantin'de otobüs köprüden uçtu; en az 42 jandarma öldü

Otobüs şoförünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi

14 Aralık 2015 19:29

Arjantin'de yaşanan trafik kazasında jandarmaları taşıyan bir otobüs köprüden düştü; en az 42 kişi hayatını kaybetti.

Associated Press'in bölgedeki yetkililere dayandırdığı habere göre; jandarmaları taşıyan bir otobüs, başkent Buenos Aires'in bin 500 kilometre kuzeyindeki Santa bölgesinde seyir halindeyken kaza yaptı.

Sivil Savunma Yetkilisi Angel Marinaro, yerel televizyon kanalı TN'ye yaptığı açıklamada, üç otobüsten oluşan konvoy köprüden geçerken, bir şoförün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini söyledi.  Akabinde, 60 yolcu taşıdığı belirtilen otobüsün 20 metre yükseklikteki köprüden düştüğü belirtildi.

Salta bölgesindeki Rosario de la Frontera Belediye Başkanı Gustavo Solis otobüsün düştüğü nehir yatağına 15 metre saplandığını söyledi.

Yetkililer, otobüste 60 kişinin bulunduğunu ve yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

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