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BBC Türkçe

Arjantin'de 'Ölüm Meleği' lakaplı cuntacı askere müebbet hapis cezası verildi

Donanmada görevli iki eski asker, 1976-1983 yılları arasındaki askeri rejim sırasında yüzlerce muhalifin öldürülmesi ve işkenceye karışmaktan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ülkede cunta yönetimi sırasında 30 binden fazla kişinin öld

29 Nisan 2018 20:30

Arjantin donanmasında görevli iki eski asker, 1976-1983 yılları arasındaki askeri rejim sırasında insanlığa karşı işledikleri suçlardan ötürü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Askerler yüzlerce muhalifin öldürülmesi ve muhaliflere işkence edilmesindeki sorumluluklarından dolayı cezalandırıldı.

Alfredo Astiz ve Jorge Eduardo Acosta, askeri rejim sırasında Donanma Mekanik Okulu'nda (Esma) işlenen suçlardan ötürü yargılanan 54 kişi arasında.

Buenos Aires'teki Esma o dönemde "işkence merkezi" olarak kullanılmıştı.

"Ölüm meleği" olarak bilinen Astis, mahkemeye pişman olmadığını söyledi. "İnsan hakları örgütleri intikam ve zulüm eden örgütler. Asla af dilemiyorum" dedi.

Çarşamba günü görülen davada 54 sanığın 29'u hakkında müebbet hapis kararı verildi. 19'una ise 8 ila 25 yıl hapis cezaları verildi. 6 sanık ise beraat etti.

Arjantin'de General Jorge Rafael Videla liderliğindeki cunta yönetiminin 1976'da gücü eline geçirmesi ardından ülkede yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü.

7 yıl süren komünizm karşıtı askeri rejim sırasında, solcular başta olmak üzere siviller yasa dışı şekilde gözaltına alındı, öldürüldü ya da kayboldu.

Gözaltına alınanlar ordu tarafından kurulan gizli işkence ve ölüm merkezlerine götürülüyordu. Arjantin'in o dönemde en büyük işkence merkezi olarak kullanılan Esma'ya götürülen yaklaşık 5 bin tutuklunun yüzde 90'ının buradan sağ çıkamadığı tahmin ediliyor.

Bazı tutuklular burada kurşuna dizilerek, bazıları ise uçaklardan canlı olarak Atlas Okyanusu'na atılarak öldürülmüştü.

Esma 2004'te insan hakları müzesine dönüştürüldü.

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