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Spor

Arjantin'de Messi için binlerce kişi sokağa döküldü

"Messi gibi futbolcu dünyaya 500 milyon yılda bir gelir"

03 Temmuz 2016 18:15

COPA America finalinde Arjantin'in Şili'ye kaybetmesi sonrasında milli takımı bıraktığını açıklayan Messi için binlerce kişi Arjantin'de sokağa döküldü. "Messi gibi futbolcu dünyaya 500 milyon yılda bir gelir" diyen taraftarlar Messi'nin geri dönmesi için tezahüratlarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde de  Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri Messi'nin milli takıma dönmesi için açıklamalarda bulunmuştu.

Başkent Buenos Aires'te yağmura rağmen toplanan binlerce kişi "Messi geri dönsün"  tezahüratında bulundu.

Messi’nin uzun süredir sessizliğini koruması 2018 Dünya Kupası için geri döneceği şeklinde yorumlanıyor. 

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