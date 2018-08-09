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Dünya

Arjantin'de meclis kürtajla ilgili yasa tasarısını reddetti

Kürtaj hakkı destekçileri kararı protesto etti

09 Ağustos 2018 14:02

Arjantin'de senato, kadınlara hamileliklerinin ilk 14 haftasında kürtaj hakkına sahip olmasını öngören yasa tasarını reddetti. Ülkede hali hazırda kürtaja sadece tecavüz vakalarında ve annelerin sağlık sorunu yaşadığı durumlarda izin veriliyor.

Aylardır ülkede tartışılan tasarının oylamasında 38 senatör karşıt oy kullanırken 31'i ise kabul yönünde oy verdi. 

Oylama sırasında hem kürtaj yanlıları hem de karşıtları parlamento binası önünde gösteri düzenledi. Kürtaj karşıtı bir eylemci, "Bu oylama Arjantin'in hala aile değerlerini temsil eden bir ülke olduğunu gösterdi" dedi.

Kürtaj yanlısı eylemcilerinse ağladığı ve kararı protesto ettiği görüldü.

Kürtaj hakkını destekleyen kadınlar kararı protesto etti

Kadın hakları örgütlerinin yıllardır süren kampanyalarının ardından merkez sağ hükümet geçen aylarda, kürtajı yasallaştırmak için bir referandumun değerlendirilebileceğini açıklamıştı.

Latin Amerika'da sadece Uruguay ve Küba kürtaj hakkını tamamen kabul etmiş ülkeler.

 

Kürtaj karşıtı kadınlar kararı kutladı

Mayı ayında İrlanda'da kürtaj yasağıyla ilgili referandum düzenlenmiş, 'Evet' kampanyası destekçileri oyların yüzde 66,4'ünü alarak zafer kazanmıştı.

Böylece ülkede yıllardır tartışılan kürtajı yasaklayan yasal düzenlemede değişiklik yapılmasının da önü açılmıştı.

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