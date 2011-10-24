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Dünya

Arjantin'de Kirchner yeniden devlet başkanı BUENOS AIRES (A.A)

24 Ekim 2011 04:02

-Arjantin'de Kirchner yeniden devlet başkanı BUENOS AIRES (A.A) - 24.10.2011 - Arjantin'de dün yapılan devlet başkanı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Cristina Fernandez de Kirchner yeniden devlet başkanı seçildi. Televizyon kanalları, oy kullanma işleminin sona ermesinden sonra, Kirchner'in ilk turda en büyük rakibi Hermes Binner'ı büyük farkla geride bırakarak yeniden seçildiğini duyurdu. Kirchner'in oyların yüzde 55'ini, Binner'ın ise oyların yüzde 13'ünü aldığı belirtildi. Bu sonuçların kesinleşmesi halinde, geçen 27 Ekim'de selefi olan eşi Nestor Kirchner'i kaybeden Cristina Fernandez de Kirchner, Latin Amerika'da devlet başkanlığına ikinci kez seçilen ilk kadın olacak.

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