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Dünya

Arjantin'de kayıp 44 mürettebat için arama çalışması başlatıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Kasım (DHA) - Arjantin donanması iki gün önce Patagonya sahilinde kaybolan denizaltı ve 44 mürettebat görevlisi için arama kurtarma çalışmaları başlattı

18 Kasım 2017 13:48

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Kasım (DHA) - Arjantin donanması iki gün önce Patagonya sahilinde kaybolan denizaltı ve 44 mürettebat görevlisi için arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada San Juan ismindeki denizaltının en son San Jorge açıklarında bulunduğunu ve mürettebattan en son Çarşamba günü haber alındığını söyledi. Yerel medyada çıkan habere göre, Uluslararası Denizaltı Kurtarma Komitesi\'nin (International Submarine Escape) açıklamasında denizaltının en son Puerto Madryn şehrinin 300 kilometre doğusunda bulunduğu söylendi. Konuyla ilgili Arjantin Başkanı Mauricio Macri Twitter hesabında, \"Arjantin donanmasına ait San Juan denizaltını bulmak için gereken bütün ulusal ve uluslararası kaynakları kullanmaya hazırız\" paylaşımında bulundu.
Denizaltının konumu halen belirlenemese de Arjantin donanma sözcüsü Enrique Balbi yerel medyaya yaptığı açıklamasında, iki gün önceki iletişimlerinde mürettebatın denizaltıyla ilgili bir problem belirtmediklerini söyledi. Denizaltıyla ilgili ilk arama çalışması Valdés Yarımadası\'nın 430 kilometre güneydoğusunda yapılmış fakat bir sonuç elde edilememişti. Balbi, ilk yapılan aramanın sonuçsuz kalmasının sebebi olarak, aramanın \"gece vakti kötü hava şartları dahilinde yapılmış\" olmasını gösterirken, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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