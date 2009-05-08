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Dünya

Arjantin'de ilk domuz gribi vakası

08 Mayıs 2009 11:47

Brezilya'da 4, Arjantin'de ilk domuz gribi vakası kesinleşti.

Brezilya Sağlık Bakanı Jose Gomes Temporao, Sao Paulo kentinde 2, Rio de Janeiro'da ve Minas Gerais eyaletinde de 1'er vakanın kesinleştiğini belirtti.

Temporao, H1N1 virüsü taşıyan 3 gencin Meksika'dan, 1'inin ABD'den geldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanların sağlığının iyi ve durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Temporao, virüsün insandan insana bulaştığının görülmediğini, tüm vakaların virüsü yurt dışında kaptığını ifade etti.

Arjantin'de Meksika'dan gelen bir turistte de H1N1 virüsüne rastlandı.

Arjantin Sağlık Bakanı Graciela Ocana, turistin 25 Nisanda Meksika'dan Arjantin'e gelmesinin ardından hastalık belirtileri göstermeye başladığını söyledi.

Hükümet rakamlarına göre, Arjantin'de 52 şüpheli vaka bulunuyor.

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