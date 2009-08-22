Arjantin’de futbol bedava

Yaşanan krize müdahale eden Arjantin Hükümeti, futbol yayın haklarını satın aldı. Arjantinliler 10 yıl boyunca maçları bedava seyredecek.



Arjantin'de yüksek borçları olan kulüplerin özel televizyon kanallarıyla yayın hakları ücreti için anlaşamaması, yeni sezonun gecikmesine neden olmuştu. 14 Ağustos'ta başlaması planlanan lig, klüplerin futbolculara olan 8 milyon dolarlık borcu nedeniyle ertelenmişti..



Sonunda krize el koyan hükümet, şifreli televizyon kanallarının futbol federasyonuyla anlaşmasını iptal etti ve yayın haklarını aldı. Yayın haklarını hükümetin alması sonucu, milyonlarca futbolsever 10 yıl boyunca maçları bedava seyretme olanağına kavuştu.



Yapılan anlaşma karşılığı hükümet Arjantin Futbol Federasyonu'na yılda 155 milyon dolar ödeyecek. Bu ücret, iptal edilen anlaşmayla özel televizyonların kulüplere ödediği ücretin iki katından fazla.



'BU DEMOKRASİNİN BİR PARÇASI'



Futbol Federasyonuyla vardıkları anlaşmayı kamuoyuna duyuran Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Kirchner, maçların herkes tarafından bedava izlenebilmesinin, demokratikleşmenin bir parçası olduğunu söyledi:



Birkaç ay önce kimse böyle bir şey konuşmuyordu. Ancak biz, ekonomik gücü olmayan Arjantinlilerin de futbol maçlarını izleyebilmelerini sağlamanın bizim bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu sorumluluğu yerine getiriyoruz.”



Anlaşma nedeniyle düzenlene törene Futbol Federasyonu yetkililerinin yanısıra , milli takımın teknik direkötrü, Diego Armando Maradona da katıldı. Efsanevi futbolcu, Cumhurbaşkanı Cristina Kirchner'e, üzerine adının yazdığı bir forma hediye etti.



MUHALEET: POPÜLİZM



Arjantin halkı anlaşmadan memun. Muhalefet'se hükümeti futbola para harcayarak popülizm yapmakla eleştiriyor