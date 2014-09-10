Arjantin'de çocuklara Messi ismi verilmesi yasaklandı

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin soyadının, doğduğu Rosario kentinde yeni doğan bebeklere ad olarak konulmasına yasak getirildi.

İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin soyadının doğduğu kent Rosorio'da yeni doğan bebeklere ad olarak verilmesi yönünde yaşanan yoğun talep, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Santa Fe Eyaleti Nüfus Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni doğan bebeklere "Messi" adının verilmesinin yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada, Arjantin yasalarına göre yanılsamalara yol açacağından, soyadların isim olarak kullanılamayacağı ve "Messi" adının da söz konusu yasanın kapsamında olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, Arjantin'in güneyindeki Rio Negro bölgesinde Arjantinli futbolcunun hayranı bir taraftarın yeni doğan oğluna "Messi Daniel Varela" adını bölge yetkililerinden özel izin alarak koyması, Rosorio'daki yasanın yerel nitelikte algılanmasına yol açtı.



Olayın ardından "Messi Daniel Varela"nın fotoğrafları, ülkedeki birçok basın organında yayımlandı.