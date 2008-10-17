Arjantin'de Basile dönemi bitti



Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde bir türlü istenilen sonuçları alamayan Arjantin'de, fatura teknik direktör Alfio Basile'ye çıkarıldı.



Basile, Şili karşısında alınan son yenilginin ardından, artan eleştiriler karşısında görevinden istifa etti. Arjantin Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alfio Basile, takımının Şili'ye 1-0'lık ''tarihi'' yenilgisinin ardından, görevi bıraktı.



Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) sözcüsü Ernesto Cherquis, Arjantinli çalıştırıcı Basile'in, ''kişisel nedenlerle'' görevi bıraktığını açıkladı.



Cherquis, ''Milli takım komitesi, onu bu kararından vazgeçirmek için elinden geleni yapsa da Basile çok kararlıydı, istifası kabul edildi'' dedi.



2010 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 16 puanla 3. sırada bulunan Arjantin milli takımının, elemelerde bekleneni verememesi, Basile'i sıkıntıya sokmuştu.



Arjantin'i, geçen yıl Amerika Kupası'nda finale taşıyan Basile'in ekibi, Dünya Kupası elemelerinde üst üste alınan 4 beraberliğin ardından, Uruguay'ı 2-1 yenmiş, Çarşamba günü ise Şili'ye 1-0 yenilmişti.



Arjantin'in, komşu ülkeye 35 yıl sonra ilk kez yenilmesi, Basile'in ayrılık kararını almasında etkili olmuştu.



2006 yılının Temmuz ayında ikinci kez göreve gelen Arjantinli teknik adam, takımı 1991-1994 yılları arasında da çalıştırmıştı.

