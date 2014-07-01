Arjantin zor da olsa çeyrek finalde: 1-0

2014 Dünya Kupası 2. turunda eşleşen Arjantin ile İsviçre, Sao Paulo Arena'da karşı karşıya kaldı.



Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 berabere sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Maçın penaltılara gideceği beklenirken, 118. dakikada Messi'nin pasında topla buluşan Di Maria'nın vuruşunda Arjantin 1-0 öne geçti ve çeyrek final vizesini aldı

İki takımın kadroları

Arjantin: Romero, Zabaleta, Fernandez, Garay, Rojo, Mascherano, Gago, Di Maria, Lavezzi, Messi, Higuain

İsviçre: Benaglio, Lichtsteiner, Djourou, Schar, Gökhan İnler, Behrami, Rodriguez, Xhaka, Mehmedi, Drmic, Shaqiri

Maçın önemli dakikaları

97. dakikada orta sahada yapılan kısa paslar sonrasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Xherdan Shaqiri kaleyi görür görmez uzaktan şutunu çekiyor fakat top farklı şekilde auta gidiyor.

94. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Lionel Messi penaltı noktası üzerine ortasını yapıyor. O noktada bulunan Rodrigo Palacio kafa vuruşunu yapıyor. Kalenin sol köşesine giden topu Diego Benaglio yatarak iki eliyle kontrol etmeyi başarıyor.



92. dakikada tekrar aynı köşeden Angel Di Maria korneri kullanarak penaltı noktasına doğru ortasını yapıyor fakat Fabian Schaer topu uzaklaştırıyor.



91. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Angel Di Maria altıpas içerisine ortasını yapıyor. O noktada iyi yükselen Federico Fernandez kafa vuruşunu yapıyor fakat biraz önde bulunan Diego Benaglio yakın mesafeden topa müdahele ederek çok önemli bir kurtarışa imza atıyor.



İlk uzatma devresi başladı.



Hakem Jonas Eriksson normal sürenin son düdüğünü çalıyor ve Arjantin-İsviçre maçının normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi.



85. dakikada korneri sol kanattan Angel Di Maria kullanarak altıpas üzerine ortasını yapıyor fakat orda topu uzaklaştıran Stephan Lichtsteiner oluyor. Uzaklaşan topu ceza sahası dışı sol çaprazında iken önünde bulan Marcos Rojo sol ayağı ile uzaktan şutunu çekiyor fakat top auta gidiyor.

84. dakikada sol kanatta topla buluşan Marcos Rojo rakibini geçtikten sonra ceza sahası önünde bulunan Angel Di Maria’ya pasını veriyor. Angel Di Maria topu kontrol etmek isterken top fazla yükseldiği için sol ayağı ile zor bir şut deniyor ve top önündeki Valon Behrami’ye çarparak kornere gidiyor.

76. dakikada sol kanatta topla buluşan Marcos Rojo sağında bulunan Javier Mascherano’ya pasını veriyor. Javier Mascherano tek pas ile Fernando Gago’yu topla buluşturuyor. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Fernando Gago topu sağına alıp şutunu çekiyor fakat top kalenin üstünden auta gidiyor.

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Marcos Rojo ceza sahasının sol köşesinde bulunan Lionel Messi’ye pasını veriyor. Lionel Messi topla buluşur buluşmaz altıpas önüne ortasını yapıyor. O noktada bulunan Rodrigo Palacio kafa vuruşunu istediği gibi yapamıyor ve top kalenin sağından auta gidiyor.

69. dakikada Sol kanattan gelişen İsviçre atağında Josip Drmic pasını Xherdan Shaqiri’ye veriyor. Kaleyi sol çaprazdan gören bir noktada topla buluşan Xherdan Shaqiri topu sağına alır almaz çok uzaktan şutunu çekiyor fakat top Arjantin defansına çarparak uzaklaşıyor.

65. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ezequiel Lavezzi penaltı noktasına ortasını yapıyor fakat Granit Xhaka topu uzaklaştırıyor.

63. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Lionel Messi hemen solunda bulunan Ezequiel Lavezzi’ye pasını veriyor. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ezequiel Lavezzi topu sağına alıp şutunu çekiyor fakat top defanstan dönüyor.

62. dakikada Gonzalo Higuain zor bir pozisyonda olmasına rağmen kafa vuruşunu yapıyor fakat Diego Benaglio kaleye giden topu son anda tokatlıyarak kornere gönderiyor.



59. dakikada hızlı gelişen Arjantin atağında Lionel Messi ceza sahasının önünde bulunan Ezequiel Lavezzi’ye pasını veriyor. Ezequiel Lavezzi sol taraftan bindirme yapan arkadaşı Marcos Rojo’ya pasını aktarıyor. Ceza sahası içinde kaleyi sol çaprazdan gören bir noktada topla buluşan Marcos Rojo açısı olmamasına rağmen sol ayağı iyi vuruyor fakat Diego Benaglio üzerine gelen topu uzaklaştırmayı başarıyor.

47. dakikada Gonzalo Higuain sol ayağı ile şutunu çekmek istiyor fakat Johan Djourou yatarak topa müdahele ediyor ve top kornere gidiyor.

Jonas Eriksson ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor ve ikinci yarıya İsviçre başlıyor.



39. dakikada Josip Drmic kaleci Sergio Romero’yu biraz önde görünce topun altına girerek aşırtma bir vuruş yapmak istiyor fakat top Sergio Romero’nun ellerinde kalıyor.

28. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Admir Mehmedi pasını Xherdan Shaqiri’ye veriyor. Xherdan Shaqiri ceza sahasının sağ tarafından topla birlikte içeriye girdikten sonra yerden pasını penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Granit Xhaka’ya veriyor. Granit Xhaka sağ ayağı ile gelişine şutunu çekiyor fakat Sergio Romero üzerine gelen topu kurtarıyor.

11. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ezequiel Lavezzi arka direğe doğru ortasını yapıyor fakat İsviçre defansı iki hamlede topu uzaklaştırıyor.



6′. dakikada İsviçre defansının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Fernando Gago ceza sahası dışından gelişine şutunu çekiyor fakat top ceza sahası içerisinde bulunan Gökhan Inler’e çarparak uzaklaşıyor.



4. dakikada sol kanatta kazanılan taç sonrası ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Gonzalo Higuain sol ayağı ile ceza sahası içerisine ortasını yapıyor fakat İsviçre defansında Johan Djourou topu uzaklaştırıyor.

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