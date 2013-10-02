Arjantin sporda şiddetle nasıl mücadele ediyor?

Ignacio de los Reyes - BBCTürkçe

Buenos Aires - Arjantin

Arjantinliler, her fırsatta gururla hiç bir futbol etkinliğinin Buenos Aires'te Boca Juniors takımına ait Bombonera stadında oynanacak bir futbol maçıyla boy ölçüşemeyeceğini söyler.

108 yıllık, 50 bin seyirci kapasiteli statta Boca Juniors'ın sarı lacivertli taraftarları "Amerika kıtasının en büyük takımı biziz" sloganları atar.

Fakat Bombonera, Rosario'yla oynanan son maçta Arjantin futbolunun karanlık yüzünü açığa çıkardı.

Tribünlerdeki bir pankarta, "Katil" yazısı vardı.

Pankartın hedefinde Boca Juniors'un "La 12" adlı taraftar grubunun lideri Rafael Di Zeo vardı.

Bazı taraftarlar Rafael Di Zeo'yu, Temmuz'da Boca'nın deplasmandaki bir maçında "La 12"nin denetimini ele geçirmek için mücadele eden holiganlar arasında çıkan çatışmada iki kişinin ölümünden sorumlu tutuyor.

Futbol çeteleri

Yaklaşık 150 kez ateş açılan çatışma nedeniyle maç tatil edildi. Birçok taraftara göre olayın arkasında Rafael Di Zeo var ve polis iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Rafael Di Zeo olayla ilgisi olmadığını söylüyor.

Üzerinden iki ay geçmesine rağmen hâlâ aydınlatılamayan olay Bombonera'nın hem içinde hem de dışında gerginlik yaratmaya devam ediyor.

Polis Genel Müdürü Roman di Santo, soruşturma nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını söylüyor.

"Save Football" (Futbolu Kurtarın) adlı derneğe göre Temmuz'daki çatışma, futbol bağlantılı şiddetin son halkası.

Derneğe göre son üçü kış sezonunda olmak üzere 2000 yılından beri 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Ve son çatışmalar, futbolda şiddetin taraftar rekabetinin ötesine geçip bu çetelerin kontrolündeki karanlık işlerin hâkimiyeti için verilen bir savaşa dönüştüğüne işaret ediyor.

Polise göre Barras Bravas adı verilen futbol çeteleri, karaborsacılık yapıyor ve gerçek fiyatı beş dolar olan bir maç biletini, 1000 dolara kadar satıyor.

Çeteler ayrıca, sahte kulüp ürünleri üretmek ve haraç almakla da suçlanıyor.

Bu gruplar siyasete de nüfuz etmiş durumda. Yerel siyasetçiler ve sendikacılara destek sağlıyorlar, taraftarları belli adaylara oy vermeye yönlendiriyorlar.

Kırmızı kart

Temmuz'daki çatışmadan sonra Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, kulüp yöneticilerini şiddeti durdurmak için yeterince çaba harcamamakla suçladı.

Elindeki kırmızı kartla kalabalığa hitap eden Kirchner, "Hala suçluları koruyan ve bu tür olayların olmasına izin veren spor adamlarına kırmızı kart gösterelim" dedi.

Boca Juniors Başkanı, Daniel Angelici bu konuda elinden geleni yaptığını söylüyor. Kulüp, 146 taraftarının maçlara gelmesini yasakladı. Arjantin'de hiçbir kulübün kara listesinde bu kadar çok kişi yok.

Angelici, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kuralları çiğneyen taraftarları derhal kara listeye alacağız." dedi.

Daniel Angelici, olay çıkar çıkmaz maçların tatil edilmesi gerektiğini belirtiyor ve hiç bir maçın bir taraftarın hayatından daha değerli olmadığını vurguluyor.

Yeni yasaklar

Sabıkası olanların maçlara gelmesini önlemek için yeni bir sistem uygulanıyor. Buna göre, taraftarların bilet satın almadan önce adli sicillerini de içeren biyometrik bir kimlik kartı çıkarmaları gerekiyor.

San Lorenzo Kulübü Başkanı German Lerche takımın en ünlü taraftarı Papa Francis'in de maçlara gelebilmesi için sisteme kayıtlı olması gerektiğini söylüyor.

Yeni kimlik kartı, Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) futbolda şiddeti durdurmak için uygulamaya koyduğu tek önlem değil.

AFA ayrıca taraftarların deplasmanda oynanan maçlara gitmesini de yasakladı. Bu uygulama tüm ligleri kapsıyor.

Arjantin Güvenlik Bakanı bu radikal önlemin sonuç verdiğini ve maçlara sükûnet geldiğini söylüyor.

Ancak AFA, bu uygulamayla hiç bir suçu olmayan taraftarların küçük bir azınlık yüzünden cezalandırıldığını, bir süre sonra yasağın kaldırılacağını belirtiyor.