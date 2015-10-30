Arjantin, seçime katılımların düşmemesi için resmi tatili erteledi

Arjantin’de başkanlık seçimlerine katılımın düşmemesi için resmi tatil ertelendi. İktidar partisi Frente para Victoria (FpV, Zafer için cephe) adayı Daniel Scioli'nin yüzde 36, muhalefetin oluşturduğu Cambiemos (Değiştirelim) bloku adayı Mauricio Macri'nin ise yüzde 34 oy aldığı seçimlerin ikinci turu 22 Kasım’da gerçekleşecek. Arjantin’de Ulusal Egemenlik Günü’nün kutlandığı 23 Kasım ise resmi tatil.

Bianet’te yer alan habere göre, ülkede, muhalefet adayı Macri destekçilerinin tatile gitme eğilimi olduğu düşünüldüğünden muhalefet vekilleri, tatilin ertelenmesini önermişti.

Kabine Başkanı Aníbal Fernández, seçime katılımın kolaylaştırılması için Ulusal Egemenlik Bayramı tatilinin 27 Kasım’a ertelendiğini açıkladı.

Türkiye’de seçim 4,5 günlük tatilde gerçekleşiyor

Türkiye’de ise 1 Kasım seçimi öncesine denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili uzatıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun imzaladığı, 30 Ekim Cuma günü kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına ilişkin genelgeye göre, 28 Ekim (bugün) yarım gün olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda izinli olacak olan kamu çalışanları ve öğrenciler 30 Ekim cuma günü de idari izinli sayılmış olacak.

Yani haftasonu da tatil yapacaklar için bayram tatili 4,5 güne çıkmış oldu.

Kış saati uygulaması ertelendi

Tüm dünyada 25 Ekim’de başlayan kış saati uygulaması ise Türkiye’de seçimler nedeniyle 8 Kasım’a ertelendi.

Yaz saati uygulaması 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde de Türkiye’de bir gün gecikmeli uygulanmış, Microsoft, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'de 1 gün gecikmeli olarak başlayacak yaz saati uygulamasına sistemlerin uyum sağlaması için yama hazırlamıştı.