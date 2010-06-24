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Spor

Arjantin şampiyon olursa Maradona ve Pepsi soyunacak!

Pepsi, Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanması halinde bu ülkede ''soyunarak'' bir hafta boyunca etiketsiz satılacak.

24 Haziran 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanması halinde, milli takımın teknik direktörü ve efsanevi Arjantinli futbolcu Maradona, bu şampiyonluğu başkent sokaklarında çıplak koşarak kutlayacağını açıklamasının ardından Pepsi de 1 hafta boyunca etiketsiz satış yapacağını açıkladı.

Pepsi, Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanması halinde bu ülkede ''soyunarak'' bir hafta boyunca etiketsiz satılacak.

''Arjantin Dünya Kupası'nı kazanırsa bunu Buenos Aires'te çıplak koşarak kutlayacağını'' söyleyen Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona'yı örnek alan Pepsi, Arjantin'in kupayı evine getirmesi halinde etiketsiz olarak piyasaya sunulacak.

Pepsi'nin reklam ajansı BBDO Arjantin, etiketsiz şişelerin nasıl görüneceğini göstermek için plastik şişelerdeki etiketi çıkararak hazırladıkları reklamlarla Arjantin'de halkın karşısına çıkacak. Şişenin üst kısmında bulunacak mavi etikette, ''Eğer koç soyunursa, biz de soyunuruz. Pepsi söz veriyor'' yazısı yer alacak.


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