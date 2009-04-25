Arjantin Rallisi'nde ilk gün



Arjantin Rallisi'nin ilk gününde liderlik tam 8 kez el değiştirdi. Gün sonunda Dani Sordo ilk sırayı aldı. İspanyol Pilot, en yakın rakibi Mikko Hirvonen'i 5 saniyeden fazla geride bıraktı.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın beşinci yarışı Arjantin Rallisi, kıyasıya rekabet ile başladı. İlk 9 etap sonunda, sıralamanın zirvesindeki 4 pilot, 19 saniyeden dar bir aralığa dizildi.



Son 5 yılın şampiyonu ve bu sezonki ilk 4 yarışın galibi Sebastien Loeb, Arjantin'de üst üste beşinci zaferini elde etmeyi hedefliyor. Fakat ilk günü ancak üçüncü sırada kapatabildi.



Günün yıldızı, Loeb'ün Citroen'deki takım arkadaşı Dani Sordo'ydu. Loeb, Sordo'nun 16.3 saniye gerisinde kaldı.



Mikko Hirvonen ise, 5.1 saniye farkla ikinci sırada kaldı. Solberg kardeşler de ilk günde rakiplerini rahat bırakmadı. Petter Solberg, yaklaşık 19 saniye farkla dördüncü sırada yer aldı.



Henning Solberg ise, küçük kardeşi Petter'in neredeyse 30 saniye gerisinde kalsa da ilk 5'e girmeyi başardı.