Arjantin onu tartışıyor

Arjantin Futbol Federasyonu'nun bu kararı, Arjantin futbol dünyasınca ve Maradona'nın geçmiş antrönürlük tecrübelerini bilenler tarafından hem biraz şaşkınlık, hem de hafif bir alaycılıkla karşılandı. Diego Armando Maradona, milyonlarca futbolseverin gönlünde tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak kabul görüyor olsa da, aynı sözleri antrenörlüğü için söylemek hayli zor. 1994 Dünya Kupası'ndan doping yaptığı gerekçesiyle uzaklaştırılmasıyla nokta koyduğu futbol yaşamına aynı yıl antrenör olarak devam kararı alan Maradona'nın ilk hocalık deneyimi Mandiyú de Corrientes takımında başladı. Carlos Fren'le birlikte hocalığa soyunduğu Mandiyú'da yönettiği 12 maçta sadece bir galibiyete imza atarken, diğer maçların 6'sı beraberlik ve 5'i yenilgiyle sonuçlandı. Mandiyú B grubuna düşmekten kurtulamazken, takım oyuncularından Guido Alvarenga'nın, "Onunla antreman yaparmıyız bilmiyorum, ama bol bol mangal partisi yapacağımız kesin" sözleri o dönemlerde Maradona'nın nasıl bir çalıştırıcı olduğunu özetler nitelikte.1995 yılının Mayıs ayında ikinci teknik direktörlük macerasına yeniden dostu Carlos Fren'le birlikte Racing kulübünde atılan Maradona için sonuç yine büyük bir hezimetti. Yönettiği 11 maçın 6'sı beraberlik 2'si yenilgiyle sonuçlanırken, aldığı iki galibiyetten birisi ve en ironiği Bombonera'da Boca de Juniors'a karşı olanıydı. Maradona yönetimindeki Racing, bu maçla 20 yıl sonra Boca'yı yenmeyi başarmıştı.Maradona, 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı yöneten ve kupayı birlikte kaldırdığı Carlos Bilardo eşliğinde teknik adamlığı bir kez daha deneyecek. Arjantin Futbol Federasyonu'nun, 1986 ruhunu Maradona ve Bilardo'yu tekrar bir araya getirerek yeniden yakalama peşinde olduğu düşünülüyor.