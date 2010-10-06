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Spor

ARJANTİN MESSİ'YLE FAZLADAN 200 BİN DOLAR KAZANDI TOKYO (A.A)

06 Ekim 2010 13:44

-ARJANTİN MESSİ'YLE FAZLADAN 200 BİN DOLAR KAZANDI TOKYO (A.A) - 06.10.2010 - Hazırlık maçı için Japonya'ya giden Arjantin Milli Futbol Takımı, dünyada yılın oyuncusu seçilen Lionel Messi'yi de Japonya'ya götürdüğü için Japonlardan 200 bin dolarlık ekstra ödeme alacak. Saitama kentinde cuma günü Japonya ile karşılaşacak Arjantin takımını taşıyan uçak, Tokyo Havaalanı'na indi. Havaalanında hayranlarına imza dağıtan Messi'nin sakatlığının tam geçmemesi nedeniyle maçta forma giyeceği kesin değil. 23 yaşındaki Messi'nin Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın Uzakdoğu'daki hazırlık maçlarında oynamasının bilet satışlarını artırdığı belirtiliyor.  Basında, Messi'nin oynamasa bile Arjantin takımı kadrosunda yer alması durumunda, Japonların Arjantin'e maç için fazladan 200 bin dolar ödeyeceği haberleri yer almıştı.

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