Arjantin Messi'nin pozisyonunu değiştirdi

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Gerardo Martino, yıldız oyuncusu Lionel Messi'yi sağ açıkta oynatacak.

Martino, basın toplantısında, takımın ileri ucunda Messi'nin haricinde Sergio Agüero, Gonzalo Higuain ve Carlos Tevez gibi önemli futbolculara sahip olduğunu ve bu nedenle farklı bir oyun planı yapacaklarını anlattı.

Takımda forvet pozisyonunda oynayabilecek futbolcuları farklı pozisyonlarda değerlendireceğini belirten Martino, "Messi'nin sağ açıkta oynamasına karar verdik çünkü oyuncularımızı kendi takımlarındaki pozisyonlarında oynatsak, dört tane 9 numarayla sahaya çıkmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Her oyuncusunun aynı pozisyondayken bile farklı bir stili olduğunu vurgulayan Martino, "Sistemimizde tek bir 9 numara ya da sağ açık yok. Bazı durumlarda veya maçların dönüm noktalarında hepsinin aynı anda sahada oynaması, özellikle bu dörtlüyle maça başlamak çok zor" ifadelerini kullandı.

Arjantin, bugün Hırvatistan, 18 Ekim'de de Portekiz Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak.