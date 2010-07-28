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Spor

Arjantin Maradona'yı gönderiyor

Arjantin Futbol Federasyonu, Diego Maradona'nın kontratını yenilememe kararı aldı.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), teknik direktör Diego Maradona'nın kontratını yenilememe kararı aldı.


AFA sözcüsü, yönetim kurulu toplantısında yapılan oylamada oybirliğiyle teknik direktörün değiştirilmesine karar verildiğini söyledi.


Teknik direktörlüğü sorgulanan Maradona, takımının Dünya Kupası çeyrek finalinde Almanya'ya 4-0 yenilmesinin ardından büyük eleştiri almıştı.


Federasyon, Maradona'ya, kontratını 4 yıl daha uzatmayı teklif etmiş, ancak teknik adam, bunu kabul etmesi için ekibinden kimseye dokunulmamasını şart koşmuştu.


Maradona, 21 aydır Arjantin Milli Futbol Takımı'nın başında bulunuyordu.

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