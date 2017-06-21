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Spor

Arjantin Ligi'nde şampiyon belli oldu!

Banfield'ı şampiyonluktan eden gol, bir dönem Bursaspor forması da giyen Fernando Belluschi'den geldi

21 Haziran 2017 17:39

Arjantin Premier Lig'de Banfield'ın deplasmanda San Lorenzo'ya mağlup olması sonrası bir maç eksiğine rağmen 59 puanla lider konumda bulunan Boca Juniors, şampiyonluğunu ilan etti.

Liderin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Banfield, ligin bitimine bir hafta kala deplasmanda San Lorenzo'ya 1-0 yenildi. Karşılaşmanın tek golünü bir dönem Bursaspor forması da giyen Arjantinli futbolcu Fernando Belluschi kaydetti.

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Bu sonuçla, Boca Juniors 32. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

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