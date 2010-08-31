-ARJANTİN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ KAYSERİ (A.A) - 30.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Kayseri'de oynanan (A) Grubu'nda, üçüncü gün karşılaşmaları tamamlanırken, Arjantin liderliğini sürdürdü. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Sırbistan, Ürdün'ü 112-69, Avustralya da Almanya'yı 78-43 yendi. Günün 3. ve son maçında ise Arjantin, Angola'yı 91-70'lik skorla geçerek 3. galibiyetini elde etti. 3. gün maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G M A Y P ---------------------------------------------------------------------- 1- Arjantin 3 3 - 243 216 6 2- Sırbistan 3 2 1 287 195 5 3- Avustralya 3 2 1 226 192 5 4- Almanya 3 1 2 199 237 4 5- Angola 3 1 2 193 250 4 6- Ürdün 3 - 3 209 267 3 -MAÇ PROGRAMI- (A) Grubu'nda yarın maçlara bir günlük ara verilirken, çarşamba gününün maç programı ise şöyle: Angola-Avustralya (Saat: 16.30) Arjantin-Sırbistan (Saat: 19.00) Ürdün-Almanya (Saat: 21.30)