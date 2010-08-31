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Spor

ARJANTİN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ KAYSERİ (A.A)

31 Ağustos 2010 02:22

-ARJANTİN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ KAYSERİ (A.A) - 30.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Kayseri'de oynanan (A) Grubu'nda, üçüncü gün karşılaşmaları tamamlanırken, Arjantin liderliğini sürdürdü. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Sırbistan, Ürdün'ü 112-69, Avustralya da Almanya'yı 78-43 yendi. Günün 3. ve son maçında ise Arjantin, Angola'yı 91-70'lik skorla geçerek 3. galibiyetini elde etti. 3. gün maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR                            O     G     M      A       Y     P ---------------------------------------------------------------------- 1- Arjantin                         3      3     -     243     216   6 2- Sırbistan                        3      2     1     287     195   5 3- Avustralya                       3      2     1     226     192   5 4- Almanya                          3      1     2     199     237   4 5- Angola                           3      1     2     193     250   4 6- Ürdün                            3      -     3     209     267   3 -MAÇ PROGRAMI- (A) Grubu'nda yarın maçlara bir günlük ara verilirken, çarşamba gününün maç programı ise şöyle: Angola-Avustralya (Saat: 16.30) Arjantin-Sırbistan (Saat: 19.00) Ürdün-Almanya (Saat: 21.30)

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