Arjantin liderinden basına dava

T24- Arjantin lideri, ülkenin en büyük iki gazetesine, 1976 yılında bir şirketi cuntayla birlik olarak satın aldıkları gerekçesiyle dava açıyor. Söz konusu şirkete el konma kararı ise tartışma yarattı.



Arjantin’de Devlet Başkanı Cristina Fernandez Kirchner, iki yıldır sürekli didiştiği medya gruplarına karşı bugüne kadarki en sert kampanyasını başlattı. Kirchner, hükümet komisyonuna hazırlattığı bir raporla basının karşısına çıkarak ülkenin tek gazete kağıdı üreticisi Papel Prensa’ya el koyacaklarını, bu şirketin iki büyük ortağı Clarin ve La Nacion gazetelerine de insanlık suçu davası açılacağını söyledi.



Papel Prensa’nın sahibi David Gravier, 1976 yılında cuntanın iktidara geldiğinde solcu muhalif gerillaları destekliyordu. Gravier, gizemli bir uçak kazasında ölünce, eşi Lidia Papaleo şirketi bugün Arjantin’in en büyük iki medya grubu olan Clarin ve La Nacion’a sattı.







‘İmza atıp hapse gönderildi’



Cristina Fernandez Kirchner, bu süreci “Lidia Papaleo satış anlaşmasını imzaladıktan 5 gün sonra hapse atıldı, işkence gördü. Tutuklanması sırf satış yasal gözüksün diye ertelendi. İki şirket Papel Prensa’yı yasadışı yollardan ve cuntayla işbirliği yaparak ele geçirdi” diye anlattı.

Fernandez, raporun insan hakları bakanı tarafından mahkemeye iletileceğini, iki şirket hakkında dava açılacağını söyledi. Papel Prensa’yı 1976 yılında Clarin ve La Nacion’a satan Lidia Papaleo, iddialarla ilgili yorum yapmadı. Erkek kardeşi ise Lidia’nın bugüne kadar konuşmaya korktuğu için bir şey söylemediğini, ancak iddiaları doğruladığını söyledi.



Kâğıt devlet meselesi ilan edilecek



Fernandez, iki şirkete dava açmakla kalmadı, Papel Prensa’ya el konulmasına da karar verdi. İki şirketin kâğıt tekeli kurup rakiplerine pahalı kağıt satarak rekabeti öldürdüğünü ve medyanın kontrolünü ele geçirdiğini söyleyen Fernandez, buna son vereceklerini açıkladı. Fernandez, yeni bir yasayla gazete kâğıdı satışının devlet çıkarı ilan edileceğini, hükümetin şirketin kontrolünü ele alarak eşit ve adil fiyatlandırmayı kontrol edeceğini açıkladı.



Latin Amerikan basın dernekleri Fernandez’in basının ham maddesini kontrol atına alarak medyanın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Cristina Fernandez ve yönetime karşı özellikle yolsuzluk haberleriyle muhalefet yapan Clarin ve La Nacion bir süredir hükümetin hedef tahtası haline geldi. Fernandez, geçen hafta Clarin’in internet servisi sağlayıcı şirketi Fibertel’in lisansını iptal etmişti.