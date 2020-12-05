Arjantin, Koronavirüs yardım fonları için milyonerlere ek vergi koydu

Ekonomik durgunluk yaşanan Arjantin'de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını destek fonlarına katkı için 'milyoner vergisi' uygulaması yürürlüğe kondu.

Arjantin Senatosu'nda cuma günü kabul edilen yasa ile serveti 200 milyon pesoyu (yaklaşık 19 milyon 105 bin TL) aşan kişilere, ülke içindeki varlıklarının yüzde 3,5'i, ülke dışındaki varlıklarının yüzde 5,25'ine denk gelen oranda ek vergi yükümlülüğü getirildi.

Euronews'in haberine göre; ek vergilerle edinilecek gelirlerin yüzde 20'si Covid-19 salgını ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelere, yüzde 20'si küçük ve orta ölçekli işletmelere, yüzde 15'i sosyal hizmetlere, yüzde 20'si öğrenci burslarına ve yüzde 25'i doğal gaz ödemelerine aktarılacağı açıklandı.

Senato'da 26 red oyuna karşı 42 oyla kabul edilen yasa ile yaklaşık 12 bin kişi ek vergilere tabi olacak. Yasanın mimarlarından olan meclis üyesi Carlos Heller, "Yasa, tüm vergi mükelleflerinin yüzde 0,8'ini etkiliyor. Bu kesimin varlıklarının yüzde 42'si döviz cinsinden ve bunların yüzde 92'si yurt dışında bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Eski Arjantin Başkanı Mauricio Macri ise yasayı 'insafsız bir önlem' olarak değerlendirdi.