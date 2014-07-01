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Spor

Arjantin istedi maçın hakemi değişti

Arjantin'in Dünya Kupası ikinci turunda İsviçre ile oynayacağı maç için FIFA itirazlar üzerine İsveçli hakem Jonas Eriksson'u argörevlendirdi

01 Temmuz 2014 01:41

Güney Afrika'da yapılan 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elendikleri Almanya maçının hakeminin yeniden kendileri için önemli bir maça atanmasına sinirlenen Arjantinliler'in, itirazları üzerine yeni hakem İsveçli Jonas Eriksson oldu.

Canan Kaya'nın DHA'da yer alan haberinde Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 2014 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre ile oynayacakları maçın hakemini değiştirtti.

Dünya Kupası ikinci turunda Sao Paulo Corinthians Stadı'nda İsviçre ile oynayacağı karşılaşma için FIFA, Özbek hakem Ravsan İrmatov'u atadı. 2010'da çeyrek finalde elendikleri Almanya maçının hakeminin yeniden kendileri için önemli bir maça atanmasına sinirlenen Arjantinliler, hemen itiraz haklarını kullandı. Arjantin'in başvursunu değerlendiren FIFA, Irmatov yerine İsveçli Jonas Eriksson'u atadı. Ancak bu karar da Arjantinlileri memnun etmedi. Arjantinli eski hakem Hector Baldassi ise Avrupalı bir ekibin maçına Avrupa 'dan bir hakem atanmasını, "1 Temmuz'daki maça İsveçli hakem adadılar. Ne kadar ilginç, bir UEFA hakemi bünyesindeki bir ülkenin maçını yönetecek. Eriksson'un profesyonelliğinden şüphem yok ama FIFA her zaman böyle ayrıntıları gözden kaçırıyor" sözleriyle eleştirdi.

 

Sabella: Hata yapma lüksümüz yok

 

Yarın oynanacak İsviçre maçı öncesi konuşan Arjantin Teknik Direktörü Alejandro Sabella, artık hata yapmak gibi bir lükslerinin olmadığını söyledi.

Oyuncu kadrosunu her zaman son dakikada açıklayan Sabella, bu davranışının sebebi olarak, "Her zaman, hatta son ana kadar bazı şüphelerim oluyor. Ayrıca listeyi önceden açıklarsam, 'o niye yok, bu niye var' diye bir sürü tartışma yapılıyor. Rakip takımın da listeye bakıp nasıl bir taktik uygulayacağımı bilmesini istemiyorum. Tüm bu nedenlerden dolayı listeyi veremiyorum" dedi.

Ottmar Hitzfield'in çok iyi bir hoca ve İsviçre'nin iyi çalışmış bir ekip olduğunu belirten Sabella, rakibine karşı temkinli konuştu. Sabella, "Güçlü ve zayıf yönlerini analiz ediyorum. Ama her durumda nasıl bir taktik izleyeceklerini tahmin etmek zor. Futbol kehanetlere çok açık bir oyun değil, çoğu zaman tahminlerin aksine sonuçlar çıkar" ifadesini kullandı.

Nijerya maçında yüzüne su fırlatan Ezequiel Lavezzi'nin davranışına da değinen Sabella, "Pocho'yu tanıyoruz. Biraz muziptir. Yaptığı hareketi bir sevgi gösterisi olarak görüyorum" dedi.

 

Alplerib Messi'si Arjantin'i korkutuyor

 

İsviçre'nin en büyük silahı Xherdan Shaquiri, Arjantinlileri korkutuyor. Arjantin basını, Honduras maçında attığı üç golle tüm dikkatleri üzerine çeken Shaqiri'nin milli takımı zorlayabileceğini yazdı. Fiziksel özellikleri ve oyun tekniğiyle Messi'ye çok benzediği için Pep Guardiola'nın, "Alplerin Messi'si" adını taktığı Bayern Münichli oyuncu, Ottmar Hitzfield'in Arjantin karşısındaki en büyük silahı olacak. Birkaç gün önce bir etkinlik için Arjantin'de bulunan Guardiola'nın, "Küçük ama güçlü. Topa çok iyi vuruyor ve gol atmasını biliyor. Çok dikkatli olmak lazım" sözlerinin ardından Javier Mascherano, "Çok önemli bir oyuncu, ancak 90 dakika sahada kalamıyor, çabuk yoruluyor. Guardiola bize ilk 30 dakikada çok iyi oynadığını söyledi. Bizim bu sürede ona oynayacak alan bırakmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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