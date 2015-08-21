Arjantin hastanelerinde 'palyaço' kadrosu zorunlu oldu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan kamu hastanelerine kadrolu palyaço alınması zorunlu hale getirildi. Palyaçolar daha çok çocuk hastaların moralini yükseltmek için mesai yapacak.

15 milyon nüfuslu Buenos Aires'te 70 kamu hastanesi bulunuyor. Buenos Aires'in bağlı bulunduğu yerel yönetim otoriteleri tarafından bu hastanelere kadrolu palyaço alınması zorunluluğu getirildi. Sabah'ın haberine göre, palyaçolar, özellikle çocuk hastalara hizmet verecek ve onların moralini yükseltmeye çalışacak.

'Kahkaha armak en iyi ilaçtır'

Hürriyet'te yer alan habere göre, Arjantinli doktorlar gelecek aydan itibaren resmen yürürlülüğe girecek uygulamanın önemine vurgu yaparak "Kahkaha atmak en iyi ilaçtır. Palyaçolar gerçekten hastanın moralini yüksek tutmak için çok önemli bir görev üslenecek" diyor.