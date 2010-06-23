Arjantin grupları kayıpsız geçti

Arjantin, B Grubu'nda oynadığı son maçta Yunanistan'ı Demichelis ve Palermo'nun golleriyle 2-0 yenerek 9 puanla grup lideri olarak ikinci tur vizesi aldı.



Dünya Kupası B Grubu’nda turnuvanın favorilerinden Arjantin, Yunanistan ile Peter Mokaba Stadı’nda karşılaştı.



Arjantin maç boyunca rakibinden üstün bir oyun sergiledi, Amerika temsilcisi, Demichelis ve Palermo'nun golleriyle Yunanistan'ı 2-0 mağlup etti. Arjantin 9 puanla grup lideri olarak bir üst tura çıkarken, Yunanistan 3 puanda kalarak elendi.



Bu sonuçların ardından B Grubu lideri Arjantin, ikinci turda A Grubu ikincisi Meksika ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya Arjantin çok pas hatası yaparak başladı. Yunanistan ise ilk dakikalarda oyunu kendi yarı alanında kabul etti.



Yunanistan savunmasını aşmakta zorlanan Arjantin’de 17. dakikada güzel hareketlerle ceza sahasına giren Aguero, topa kayarak vurdu, ama kaleci gole izin vermedi.



31. dakikada Arkantin bir kez daha Aguero ile gole çok yaklaştı. Messi’nin ortasında kaleciden seken topa Aguero vurdu, ancak top defansa çarparak kornere çıktı.



Yunanistan sert savunmasıyla Arjantin’e boş alan bırakmazken, Avrupa temsilcisi zaman zaman rakip kaleye tehlikeli gelse de gol atmayı başaramadı.



Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.



İlk devrede Arjantin kaleye 8 şut çekerken, Yunanistan'ın hiç şut çekmemiş olması maçın dikkat çeken notlarından biriydi.



Yunanistan ikinci yarının ikinci dakikasında Samaras ile gole çok yaklaştı. Defansın yaptığı hata ile ceza sahası içinde topla buluşan tecrübeli oyuncu, düzgün bir vuruş yapmasına rağmen top yandan auta çıktı.



Arjantin'de 77. dakikada Demichelis ile gol perdesini açarken, Palermo 89. dakikada maçın skorunu belirledi: 2-0.



Karşılaşma Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Arjantin 9 puanla grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.







YUNANİSTAN: 0 - ARJANTİN: 2



Stat: Peter Mokaba



Hakemler: Ravşan İrmatov (Özbekistan), Rafael İlyasov (Özbekistan), Bahadır Koçkarov (Kırgızistan)



Yunanistan: Alexandros Tzorvas, Loukas Vyntra, Vangelis Moras, Sotiris Kyrgiakos, Vassilis Torosidis (Dk. 55 Christos Patsatzoglou), Alexandros Tziolis, Avraam Papadopoulos, Socratis Papastathopoulos, Giorgos Samaras, Giorgos Karagounis (Dk. 46 Nikos Spiropoulos), Kostas Katsouranis (Dk. 55 Sotirios Ninis)



Arjantin: Sergio Romero, Martin Demichelis, Clemente Rodriguez, Nicolas Burdisso, Mario Bolatti, Juan Sebastian Veron, Maxi Rodriguez (Dk. 63 Angel Di Maria), Nicolas Otamendi, Lionel Messi, Sergio Aguero (Dk. 77 Javier Pastore), Diego Milito (Dk. 80 Martin Palermo)



Goller: Dk. 77 Martin Demichelis, Dk. 89 Martin Palermo (Arjantin)



Sarı kartlar: Dk. 30 Kostas Katsouranis (Yunanistan), Dk. 76 Mario Bolatti (Arjantin)







