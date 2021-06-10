Arjantin Devlet Başkanı Fernández, ırkçı paylaşımı sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, ülkesinin Avrupa ile ilişkilerini şekillendirmeye çalışan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e yaptığı yorumlarla tepki çekti ve Twitter üzerinden tartışma başlattı. Fernández, "Meksikalılar Kızılderililerden, Brezilyalılar ormandan geldi, ama biz Arjantinliler gemilerden geldik. Ve bunlar Avrupa'dan gelen gemilerdi" diyerek ülkeye gelen birçok Avrupalı göçmene atıfta bulundu.

Yorumlar, sosyal medyada viral bir tepkiye yol açtı ve tepkilerin birçoğu, lideri ırksal duyarsızlıkla eleştirdi.

Kongre üyesi ve Brezilya devlet başkanının oğlu Eduardo Bolsonaro, yorumları “ırkçı” olarak nitelendirdi ve 2018'den bu yana durgunluk içinde olan ekonomisi nedeniyle Arjantin'e sert bir karşılık verdi. Bolsonaro, Twitter'dan "Batan geminin Arjantin gemisi olduğunu söylüyorum" dedi.

Twitter üzerinden, "Kimseyi gücendirmek istemedim, her halükarda, rahatsız veya görünmez hisseden herkesten özür dilerim" diyen Fernández, ülkesinin çeşitliliğinin gurur duyulacak bir şey olduğunu söyledi.