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Dünya

Arjantin de 'soykırım tasarısı' hazırlıyor

Fransa'dan sonra Arjantin'de de Ermeni soykırımı iddialarını inkarı suç kapsamına alabilecek yasa teklifi hazırlanıyor.

05 Mart 2009 02:00

Fransa'dan sonra Arjantin'de de Ermeni soykırımı iddialarını inkar etmeyi suç kapsamına alabilecek yasa teklifi hazırlanıyor.

Arjantin Adalet Bakanlığı Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Enstitüsü (INADI) Başkanı Maria Jose Lubertino, `Holokost, Ermeni soykırımı ve Arjantin'deki askeri diktatörlük döneminde devlet terörizminin inkarının suç sayılmasına' yönelik kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı.

Musevi Dernekleri çatı kuruluşu DAIA Genel Sekreteri ve INADİ Yönetim Kurulu üyesi Miguel Angel Zechin'in de desteklediği yasa tasarısının tamamen hazır olduğu yasalara uygunluğu hakkında tartışma başlatıldığı bildirildi. Yasa teklifinin 2 ay içerisinde kongreye sevki bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Arjantin'deki Ermeni örgütleri, soykırım iddialarının inkarının suç sayılmasına dair yasa tasarısı hazırlanmasına ön ayak olmuş, ülkedeki Musevi örgütlerin karşı çıkması üzerine fazla taraftar bulamayan kampanya geri çekilmişti.

Musevi örgütlerinin INADI'nin son tasarısına destek vermeleri ve bizzat içinde yer almaları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos çıkışına karşılık Musevi derneklerinin tepkisi olarak yorumlanıyor.

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