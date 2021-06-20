Arjantin'de ilk "kara mantar hastalığı" vakası: Covid-19 tedavisi biten bir kadında tespit edildi

Arjantin Sağlık Bakanlığı, daha önce Hindistan'da görülen, "kara mantar hastalığı" olarak bilinen mukormikoz vakası görüldüğünü açıkladı. Koronavirüs'e yakalanıp hastanede tedavi gören bir kadının taburcu edildikten sonra kara mantara yakalandığı tespit edildi.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Covid-19 olan bir hastanın daha sonra kara mantar olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti.

Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs’ta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Covid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.

İlk kara mantar vakasının Covid-19’dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliniğine başvurduğunu açıklandı. 9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran’da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi.

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Kara mantar bulaşıcı mı?

Hastalık bulaşıcı değil; yani insandan insana veya hayvandan insana bir bulaşma söz konusu değil. Fakat havadaki veya ortamdaki mantar sporları ile bu küf mantarı yayılabiliyor.

Uzmanlar, vücutta birçok bakteri ve mantar olduğunu, ama bağışıklık sistemi sayesinde bunların kontrol altında tutulduğunu söylüyor.

Kanser tedavisi, diyabet veya steroid kullanımı nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığında ise bu organizmalar hızla çoğalıp enfeksiyona yol açabiliyor.