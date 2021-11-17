Arjantin'de bir kadın doğal bağışıklığı yoluyla HIV'i yendi

Arjantin’de bir kadın, bağışıklığı kendi kendine HIV’i yenen ikinci insan oldu. Doktorlar kadına "umut hastası" adını verdi.

NBC’de yer alan habere göre, Arjantin’de doktorların “umut hastası” adını verdiği 30 yaşındaki kadına 2013 yılında HIV pozitif teşhisi konulmuştu. Sekiz yıl boyunca gözlemlenen kadının viral testlerinde virüsün canlı olduğuna ve çoğaldığına dair kanıt bulunamamıştı. Doktorlar yalnızca HIV'le savaşan antikorları tespit etmişti.

Kadının bağışıklık sisteminin kendi kendine HIV ile savaştığı tespit edildi.

HIV’le ilgili ön yargılar gerekçesiyle ismini vermeyen kadın “Sağlıklı olmanın keyfini çıkarıyorum. Sağlıklı bir ailem var. İlaç kullanmıyorum, hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorum. Bu bir ayrıcalık” dedi.

"Şimdi bunu mümkün kılan mekanizmaları çözmeliyiz"

Kadınla ilgili bulguların yer aldığı araştırma, Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, bu vakanın virüsün doğal bağışıklık yoluyla temizlenmesinin mümkün olabileceğini gösterdiğini belirtti.

ABD'deki Ragon Enstitüsü'nden viral immünolog Dr. Xu Yu “İnsan bağışıklığının bunu başarabilmesi mucize” dedi.

California Üniversitesi’nden HIV tedavisi araştırmacısı Dr. Steven Deeks vakayla ilgili “Şimdi mekanizmaları çözmemiz gerekiyor. Bu nasıl meydana geliyor ve bu sistemi nasıl herkes için çalışır kılabiliriz?” dedi.