T24 LogoT24 Logo
Dünya

Arjantin’de 35 gündür denizde olan 57 balıkçı Covid-19'a yakalandı

14 Temmuz 2020 15:30

Arjantin’de limandan ayrılmadan önce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yaptıran ve negatif çıkan 61 balıkçı, 35 gün denizde kaldıktan sonra limana dönerken, balıkçılardan 57’sinin testleri pozitif çıktı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Arjantin’in Tierra del Fuego eyaletinden 61 balıkçı, Koronavirüs testlerinin yaptırdıktan sonra Ushuaia kentindeki limandan ayrıldı. Denizde geçen 35 günün ardından limana dönen balıkçıların 57’sinin testleri pozitif çıkarken, 2 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı.

Yerel medya, balıkçıların limandan ayrılmadan önce 14 gün karantina uyguladıklarını ancak buna rağmen limana döndüklerinde mürettebatın neredeyse tamamının Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Doktorlar duruma anlam veremedi

Tierra del Fuego eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Mürettebatın nasıl Koronavirüse yakalandığını anlamak zor. Çünkü kendileri 35 gün boyunca denizdeydi ve karaya ayak basmadılar. Gemiye yüklenen malzemeler ve yiyecek stokları da Ushuaia’daki limandan yüklendi. Semptomların nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyoruz” denildi.

ETİKETLER

arjantinkoronavirüscovid-19salgıngemidenizci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24